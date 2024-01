Paramore a causé des vagues parmi ses fans ces derniers jours: en effet, le groupe a retiré toutes le photos de ses réseaux sociaux, et le site paramore.net done une page "404 not found". Le groupe a également annulé son concert de tête d'affiche d'un festival à Los Angeles. Le groupe a dit en décembre qu'il y avait des incertitudes quant à leur futur, car ils ont complété toutes leurs obligations envers leur label, et sont maintenant des "agents libres".