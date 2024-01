Le label Kicking Records annonce plusieurs sorties lors des semaines à venir, et pas des moindres : Staring at the moon, un 10" de Not Scientists fruit de sessions entourant Staring at the sun le 1er mars ; une biographie pour Les $heriff ainsi que Près du chaos, un album live des montpelliérains en K7, CD et LP, respectivement le 2 mars et le 10 mai ; et les Burning Heads, actuellement en cours d'enregistrement de leur nouvel album, prévoient de le sortir le 19 avril sous le titre de Embers of protest. Enfin, pour rappel, Opposite bénéficie d'un repressage remasterisé qui sera diffusé le 9 février. Chaque objet se précommande déjà auprès du label...

[ Kicking Records: Site officiel ]