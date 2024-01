Set list:

01. Scorched 0:00

02. Bring Me The Night 4:06

03. Electric Rattlesnake 8:07

04. Hello From The Gutter 14:36

05. Coma 18:52

06. The Surgeon 23:50

07. Ironbound 30:30

08. Elimination 37:49



Encore:



09. Horrorscope 43:32

10. Rotten To The Core 48:54

11. Fuck You 54:09