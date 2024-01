Fontaines D.C., Massive Attack et Young Fathers ont collaboré sur la production d'un vinyle 12" dont l'ensemble des bénéfices seront reversés à Médecins Sans Frontières en opération à Gaza. Intitulé ceasefire, l'EP sortira le 1er mars 2024 et se précommande d'ores et déjà sur BandCamp à ce lien. L'artwork est également disponible. [plus d'infos]