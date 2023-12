Tu aimes The Dead Krazukies ? Tu aimes les jeux vidéos rétro ? Bingo ! Voici "The mindfucker", le dernier clip des gars d'Hossegor réalisé par Phil Krazuki, dont le titre est issu de From the underworld, sorti le 16 juin dernier chez Kicking Records et SBAM Records. [plus d'infos]