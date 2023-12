L'association Piranha Decibels organise une soirée concert en soutien à la lutte contre la maladie de Charcot. Elle se passera à Nantes au Stéréolux le samedi 13 janvier avec Loudblast, ADX, Treponem Pal, Bliss Of Flesh et Houle. Une partie des bénéfices sera reversée à l'ARSLA (Association de Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique) et à Pog's (membre historique de l'association) touché par cette maladie.

[ Billetterie: Hello Asso ]