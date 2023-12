David Gilmour est actuellement en train d'enregistrer un album. L'ex-guitariste de Pink Floyd a passé du temps à travailler dans son studio d'enregistrement de Brighton en compagnie du pianiste Roger Eno (frère de Brian), de Guy Pratt, l'un de ses collaborateurs réguliers, du batteur Adam Betts (Pulp, Goldie, Squarepusher, le bassiste Tom Herbert (The Invisible, Polar Bear, et le producteur Charlie Andrew, qui a notamment travaillé avec Alt-J, Wolf Alice et London Grammar.