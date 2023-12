Si tu es dans les Ardennes en juillet prochain, et plus précisément à Signy l'Abbaye (08), saches qu'il y a un festival de rock/punk sympa qui s'appelle l'Ardenn'Rock Festival. Le samedi 6 et dimanche 7 juillet, tu pourras y voir Burning Heads, Opium Du Peuple, Poésie Zéro, René Binamé, Soldat Louis, Soviet Suprem et plein d'autres. Il y a une offre actuellement en billetterie à ne pas rater, on te laisse voir ça ci-dessous.

[ Billetterie: Ardenne'Rock Festival ]