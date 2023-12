Liam Gallagher d'Oasis, et John Squire des Stone Roses, ont annoncé un album en commun, produit par Greg Kurstin (qui a travaillé sur les deux derniers albums solo de Liam) et avec Joey Waronker à la batterie. Bien que tous les détails n'aient pas été communiqués, le premier single "Just another rainbow" sortira le 5 janvier.