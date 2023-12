Les post-black doomsters Demande A La Poussière sont de retour après avoir prolongé leur contrat avec My Kingdom Music. En effet, les français ont terminé l'enregistrement de leur troisième album qui s'intitulera Kintsugi et qui sortira le 3 mai en format digipak et LP. Il s'agit du premier album avec Simon Perrin derrière les micros tandis que le line-up est complété par le bassiste Neil Leveugle, le batteur Vincent Baglin et Edgard Chevallier aux guitares et également derrière la table de mixage de son studio Lower Tones Place où il a été enregistré, mixé et masterisé.