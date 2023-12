Salut à tous,



Je poste ce message ici car pour l'année prochaine je prépare un fanzine sur Les Thugs. Vous savez combien ce groupe est important pour moi et je sais qu'il l'est aussi pour vous. C'est pourquoi, je souhaiterais vous « embarquez » dans ce projet qui me tient vraiment à cœur.



Aussi, j'aimerais, si vous le souhaitez bien sûr, que vous me partagiez des anecdotes, que vous me racontiez comment vous avez connu le groupe, comment vous avez vécu les concerts, les rencontres avec le groupe et qu'est-ce qu'il représente pour vous. N'hésitez donc pas à m'envoyer vos textes, mais également vos photos, flyers, tout ce que vous avez conservé sur le groupe à l'adresse mail ci-dessous.



jeanlouis.boyer71@yahoo.fr



Le fanzine est à but non lucratif, ce sera un fanzine fait «par des fans pour des fans» dixit Patrick Foulhoux.



Merci par avance pour votre précieuse collaboration,



A très vite,



Jean louis



Un lien pour vous faire une idée du fanzine Good Friends

https://www.calameo.com/accounts/6591194