Le collectif parisiano-polynésien QuinzeQuinze, devenu 15 15, a sorti le 3 novembre un EP nommé Ataheva ("le nuage du deuil" en tahitien). Ils continuent de le promouvoir puisqu'un nouveau clip est apparu sur le tube, celui de "Flames above", qui est à voir à la suite. Le groupe jouera trois soirs de suite au Point Ephémère à Paris, les 4, 5 et 6 avril 2024. [plus d'infos]