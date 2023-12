Bender, Archi Deep , Daniel Jea, L'Ambulancier, Myosis, Glenn Over et Les Iguanes ont honoré la mémoire de leur amie Eloa Mionzé, attachée de presse décédée en avril dernier, en participant à une compilation. Intitulée Songs for Eloa, elle est disponible à l'écoute à la suite, les fonds récoltés par les ventes de cette compil' reviendront directement à ses enfants. Pour information, Les Iguanes (dont un clip est à la suite) est une formation montée spécialement pour cette occasion dans laquelle se trouve son associé Yann Landry avec Palem Candillier (L'Ambulancier) et Davy Sanna (Bender). [plus d'infos]