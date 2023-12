Dorian Sorriaux, le guitariste de Blues Pills, mène une carrière solo de folk acoustique. Son premier album est prévu pour juin 2024 sur Almost Religious. En attendant, voici un single tout frais nommé "I believe that you can change", sur lequel participe le duo Moundrag au clavier et batterie ainsi que Adeline Haudiquet aux chœurs. [plus d'infos]