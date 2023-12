Sounds Like Hell Productions, organisateur de concerts metal à Lyon, propose une carte Club pour l'année 2024 (à 20 euros) qui permettra de bénéficier d'un tarif réduit valable sur tous les concerts (Abbath, Tesseract, Suffocation, The Pineapple Thief, Decapitated ou encore Cynic sont les prochains évenements). Plus d'infos à la suite.

