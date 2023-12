Les premiers groupes et artistes annoncés pour les Eurockéennes de Belfort, qui se tiendront du 4 au 7 juillet, sont : The Breeders, Sum 41, Dropkick Murphys, Idles, Heilung, Black Pumas, Lenny Kravitz, Pretenders, Zaho De Sagazan, Shay, Purple Disco Machine, Bigflo & Oli, Kaaris, Gazo, Romy, Apashe & Brass band, Blaiz Fayah, Blondshell, Girl And Girl, Gel, Fat Dog, Neoperreo Fuego con Tomasa Del Real, DJ Fizz et... David Guetta.

[ Eurockéennes de Belfort: Site officiel ]