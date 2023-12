Le percussioniste de Slipknot Shawn "Clown" Crahan a mentionné que l'album "Perdu" Look outside your window sortira bien en 2024. Ce dernier a été enregistré lors des session de All hope is gone en 2008, mais a été repoussé depuis. Il aussi mentionné un nouvel album à l'horizon, mais pas avant la fin de la tournée anniversaire. Il a enfin teasé un documentaire à propos du groupe qu'il a dirigé, mais il reste encore beaucoup de chose à finir dessus.