Le groupe belge Billions of Comrades est de retour avec un troisième album de 7 morceaux dance-punk avec des textes en anglais, français, italien et espagnol. Il s'appelle TROTOP et sortira le 4 mars en numérique et le 18 mai en physique via une coproduction entre Rockerill Records et Black Basset Records. Son premier single, "SCAB AALO PAM", est à découvrir à la suite. [plus d'infos]