On a reçu des nouvelles de Locrian. Le groupe de drone/rock/indus de Baltimore a récemment sorti un EP nommé Solar lodge sur Profound Lore Records. Ce dernier se compose de la réimagination par le groupe du classique de Coil, "Solar Lodge", ainsi que de remixes de la version de Locrian du morceau par Paul Riedl (Blood Incantation), TV-Crimes, et Jonathan Canady (Deathpile / Shadow Structure). Découvrez-le à la suite. [plus d'infos]