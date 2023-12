Le Plane'R Fest a dévoilé les onze premiers noms de son affiche 2024 qui se tiendra dans Montcul les 5 et 6 juillet parmi lesquels Igorrr, Celeste, Horskh, Beast in Black, Rise Of The Northstar, Smash Hit Combo, etc. Huit autres groupes restent à annoncer. [plus d'infos]