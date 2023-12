Un nouveau festival se tiendra l'an prochain sur le territoire de Saint-Nolff, connu pour avoir logé le Motocultor pendant de nombreuses années avant son départ à Carhaix. Et pour cause, c'est l'association du dit festival qui est aux manettes de ce Ré-Animator Festival. Il se tiendra les 24, 25 et 26 mai 2024. L'ouverture de la billetterie est prévue début janvier avec l'annonce de la programmation. Les tarifs seront de 75 € le pass 3 jours et 28 € le pass journée. Plus d'informations à venir prochainement. Stay tuned! [plus d'infos]