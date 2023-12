La chaîne YouTube de Melvin Zoopers a partagé le set d'Ace Frehley du 11 décembre dernier à la soirée 40e anniversaire d'Eddie Trunk qui a eu lieu à Las Vegas. Le set comporte 3 chansons: "Rip It Out", "Parasite" et "Cold Gin" dispos dans la suite. [plus d'infos]