Les prog rockeurs anglais de Big Big Train ont annoncé la sortie de leur prochain album studio, The likes of us, chez InsideOut Music le 1er mars prochain. C'est le premier album sur lequel figurera Alberto Bravin, leur nouveau chanteur italien, qui remplace David Longdon décédé l'année dernière. Le premier single, "Oblivion" s'écoute dans la suite. [plus d'infos]