Funeral For A Friend a annoncé que son frontman Matthew Davies-Kreye a officiellement quitté le groupe. Davies-Kreye a formé Ffaf en 2001, et est resté au sein du groupe pendant 20 ans. Le combo a annoncé que ce dernier les quitte avec leur " amour, respect et gratitude". Ce sera Lucas Woodland (Falling With Style, Holding Absence) qui le remplacera temporairement sur a tournée à venir.