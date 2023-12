Le désormais quatuor Robot Orchestra (indie-rock/post-hardcore, La Rochelle) délivre "Riga", premier extrait clippé par Ben Amos Cooper (Lysistrata), de l'album V qui sortira le 16 février 2024 et comprenant 6 titres pour autant de villes parcourues par le groupe et de souvenirs marquants les concernant.

