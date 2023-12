Le gang de Des Moines fêtera les 25 ans de son éponyme en décembre 2024 avec une salve de dates européennes dont une à l'Accor Arena de Paris le 12 décembre. Toutes les dates de Slipknot à l'occasion de ce quart de siècle sont détaillées ci-après. Le groupe sera accompagné de Bleed from Within pour célébrer cet anniversaire. [plus d'infos]