Jane's Addiction a annoncé son retour sur le sol européen après 8 ans d'absence. Les dates sont dans la suite. [ plus d'infos ]

Mai

23 - 26 May: Bearded Theory Festival, UK

27: London Roundhouse, UK

29: London Roundhouse, UK

31: Glasgow Barrowland, UK



Juin

03: Manchester O2 Apollo, UK

06: Hamburg Große Freiheit, Germany

13: Nova Rock Festival, Austria

20: Azkena Rock Festival, Spain

23: Pinkpop, The Netherlands

25: Cologne Carlswerk Victoria, Germany

26: Paris L'Olympia, France

28: Summer Series at Trinity College Dublin, Ireland



Juillet

03: Luxembourg Rockhal, Luxembourg