Dragonforce fait parti de la bande sonore du jeu vidéo "Beat Saber" avec leur nouveau titre: "Power of the saber blade", créé spécialement pour ce jeu en VR. "Power of the saber blade" sera le morceau le plus rapide à jamais figurer dans le jeu, avec une moyenne de 10.66 NPS (notes par seconde). [plus d'infos]