Tracklist :

01 / TSO - Saturday Saviour

02 / The Shape Within - Sergeant Politeness

03 / Bobby Singer - Smoking Umbrellas

04 / Mr Godson (will be the last one to survive) - Pillowhead

05 / Seven Second Circle - Blank

06 / Henry's Child - Dirty Blue Balloons

07 / Bolshevik Intervention - Solaris

08 / Acid Brains - Pitiful

09 / Dead Storm Rising - Leo

10 / Diego Annuitti - The Nurse Who Loved Me

11 / Zerothson - Another Space Song

12 / Quizboy - Stuck On You

13 / Astraya - Heliotropic

14 / Marc Schuster - Daylight