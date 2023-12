Sepultura a annoncé une tournée d'adieu européenne pour 2024. Les icônes du métal brésilien vont célébrer les 40 ans du groupe avec une dernière tournée avant de se séparer. Le groupe a annoncé avoi "atteint la fin de la route et a décidé de partir suite à une décision consciente et planifiée. [ plus d'infos ]

Sepultura Celebrating Life Through Death European tour dates:

30/10 Paris, FR - Zenith Paris - La Villette

31/10 Offenbach am Main, DE - Stadthalle

01/11 Hamburg, DE - Edel Optics Arena

02/11 Cologne, DE - Palladium

03/11 Den Bosch, NL - The Rock Circus

05/11 Brussels, BE - Ancienne Belgique

06/11 Esch-sur-Alzette, LU - Rockhal

08/11 Manchester, UK - Manchester Academy

09/11 Dublin, IE - Olympia Theatre

10/11 Belfast, UK - Telegraph Building

11/11 Glasgow, UK - Barrowland Ballroom

12/11 London, UK - Hammersmith Apollo

14/11 Zurich, CH - The Hall

15/11 Ludwigsburg, DE - MHP Arena

16/11 Munich, DE - Zenith

17/11 Budapest, HU - Barba Negra

19/11 Leipzig, DE - Haus Auensee

20/11 Vienna, AT - Gasometer

21/11 Katowice, PL - Spodek

22/11 Berlin, DE - Columbiahalle

23/11 Prague, CZ - O2 Universum