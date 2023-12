Les membres survivants de Power Trip, Blake Ibanez (guitare, chant), Nick Stewart (guitare, chant), Chris Whetzel (basse) et Chris Ulsh (batterie) ont joué un set surprise de 5 chansons le 1er décembre à Austin au Texas. Ils ont été rejoint par le chanteur de Skourge Seth Gilmore, who qui joue avec Ibanez dans Fugitive, la tête d'affiche officielle du concert. Power Trip a joue "Soul sacrifice", "Executioner's tax", "Hornet's nest", "Manifest decimation" et "Crucifixation". [plus d'infos]