Si tu aimes les travaux de Nils Frahm et Jon Hopkins, alors il y a de fortes chances que tu aimes Adriano Koch, musicien suisse de 24 ans créant un univers musical unique en mariant le piano à une approche électronique. On se recommande d'écouter à la suite son nouvel album, Bloom, sorti le 24 novembre via Radicalis Music. [plus d'infos]