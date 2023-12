The Libertines sera la tête d'affiche des Inrocks Festival qui se déroulera du 27 février au 2 mars 2024 au Centquatre, et à la Bourse de Commerce à Paris. Ils seront pour le moment accompagnés de Lucie Antunes, Fat Dog, Faux Real, Gwendoline, L'Rain, Bracco, Lambrini Girls et Unloved.

