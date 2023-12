Prohibited Records (Herman Dune, Don Nino, Mendelson) a sorti 4 songs de l'artiste Pacôme Genty, musicien de la scène indie aperçu sur scène aux côtés de Don Nino ou Armand Méliès, ou dans ses formations passées, Erevan Tusk et Rrose Tacet, et aussi pour ses expérimentations instrumentales dans Des édens ou sous l'alias Mascara Snake. Cet EP est à découvrir à la suite. [plus d'infos]