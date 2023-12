De nombreux nouveaux groupes ont rejoint l'affiche de la nouvelle édition du Motocultor : Aborted, Crippled Black Phoenix, Duel, Faun, Future Palace, Grandma's Ashes, Haggard, Hirax, Jesus Piece, LLNN, Magma, Meshuggah, Opeth, Riverside, Skynd, Stones Jesus, The Amity Afflication, Villagers Of Ionnina City et Widilma.