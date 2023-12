L'Xtreme Fest vient de confirmer les dates de sa 11ème édition : les 26, 27 et 28 juin 2024. Les premiers artistes annoncés par l'organisation du festival de rock/metal/punk, se déroulant au Cap Découverte dans le Tarn, sont : Nova Twins - Descendents - Rise Of The Northstar - Thrown - Sick Of It All - The Baboon Show - Zebrahead - Strung Out - CF98 - The Casualties - Johnnie Carwash - Moscow Death Brigade - Higher Power - A Wilhelm Scream - Guilt Trip - Calcine - Belvedere - Lambrini Girls - Imparfait - Red Soul Community - The Twin Souls - Toxic Frogs - The Meffs - Mustard Plug - Aerial Salad. - Carsick - MakeWar - Forest Pooky - The Manky Melters - Punky Tunes - Monde De Merde - Pythies - Who I Am - Sorcerer - Old Time Spooks - Pussy Miel.

