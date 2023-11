Zakk Sabbath, le tribute band de Black Sabbath dirigé par Zakk Wylde (Black Label Society, Ozzy Osbourne) et ses potes Robert "Blasko" Nicholson (Ozzy Osbourne, Rob Zombie/basse) et Joey Castillo (Danzig, Queen Of The Stone Age/batterie), va sortir un double album intitulé Doomed forever forever doomed le 1er mars 2024. Cette galette regroupera les classiques de Sabbath Paranoid (1970) et Master of reality (1971).