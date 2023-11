La suite du légendaire mockumentaire "This Is Spinal Tap" commencera son tournage en février 2024. Rob Reiner est de retour à la direction et l'écriture du film et les acteurs/scénaristes originaux Christopher Guest, Michael McKean et Harry Shearer reprendront leur rôle de Nigel Tufnel, David St Hubbins et Derek Smalls, respectivement. Paul McCartney, Elton John et Garth Brooks y feront des apparitions.