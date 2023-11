Dan San s'est fait un petit plaisir en publiant une version façon Noël de "Midnight call" (issu de l'album Grand salon) baptisée pour l'occasion "Christmas call". Le titre s'inscrit dans la grande tradition anglo-saxonne de chansons de fêtes et fait un clin d'œil aux disques de Noël des Beach Boys, de Sufjan Stevens ou encore de Weezer.Ce titre a été enregistré avec une chorale dans laquelle se trouve Charlotte Maquet (Aucklane), Les Friday Frida, Louan Kempenaers (Kowari), Anthony Sinatra & Salvio Ladelfa (Piano Club, Hollywood Porn Stars) et le chœur d'enfant "les pastoureaux". [plus d'infos]