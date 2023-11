Corey Taylor, toujours le chanteur de Slipknot a nié les rumeurs concernant Jeramie Kling (ex-Venom Inc) qui aurait semi-affirmé qu'il sera le prchain batteur du groupe. Corey a simplement dit qu'il ne fallait pas se fier aux rumeurs, et a demandé aux fans de ne pas se laisser troller par ce dernier, qui ne figure même pas sur la liste des successeurs potentiels.