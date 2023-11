un nouveau groupe de métal prog est né, Whom Gods Destroy, qui réunit Ron Bumblefoot Thal (ex-Guns N' Roses[, Sons Of Apollo) et Derreck Sherinian (Sons Of Apollo, ex-Dream Theater, Black Country Commmunion). Le groupe a juste annoncé son chanteur, Dino Jelusick qui rejoint le projet qui enregistre un album en ce moment. On attend toujours de connaitre le bassiste et batteur...

