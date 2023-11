Le duo Breaking Fuel a mis son premier album en écoute suite à sa sortie le 24 novembre. Entre math rock et rock psychédélique, Make our delay great again a été produit et distribué par Modulor et compte les participations d'Adrián Terrazas González (The Mars Volta), d'Alain Damasio (Palo Alto) et de Matthieu Lesénechal (Bagdad Rodéo). [plus d'infos]