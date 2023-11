Without A Trace, le premier album de Misty Route (Metal alternatif) est dès à présent disponible en CD digipack ainsi qu'en écoute sur bandcamp. Paru une première fois en digital en Décembre 2021, Without A Trace sort enfin en format physique sous le label associatif Bitume Prods. Le clip de "Sweet Revenge" se regarde dans la suite.

