Le trio de post-rockeurs écossais de Midas Fall a annoncé un nouvel album, Cold waves divide us, pour le 8 mars via Monotreme Records. Cela fait 6 ans que le combo n'avait rien sorti. Mais cela a été rectifié avec le partage du single éponyme de cette prochaine galette, qui s'écoute ci dessous. [plus d'infos]