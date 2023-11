Staring at the sun before goin' blind, le quatrième album du collectif Oslo Tapes, sortira le 1er décembre via Echodelick Records et Sound Effect Records pour les vinyles, et Grazil Records pour ce qui des CDs, cassettes et numérique. Ce disque a été produit par Amaury Cambuzat de faUSt et Ulan Bator, il est également co-auteur et musicien sur le disque avec Marco Campitelli. Dahm Majuri Cipolla de MONO fait une apparition sur le disque. Un premier extrait est à découvrir à la suite. [plus d'infos]