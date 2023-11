Sammy Hagar, Michael Anthony (ex-Van Halen), Joe Satriani et Jason Bonham (Black Country Communion) vont prendre la route l'année prochaine pour une tournée appelée "Best of all worlds". Cette dernière coincide avec le 20e anniversaire de Best of both worlds, le best of the Van Halen. Hagar a invité David Lee Roth de prendre part s'il le souhaite pour chanter sur les titre où il figurait; invitation qu'il a acceptée, ce qui a ensuite poussé Hagar à clarifier que Roth ne serait invité que sur certaines dates.