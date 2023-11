Après un dernier opus paru en 2005 et silencieux depuis un split EP ayant vu le jour en 2008, Kill The Thrill revient aux affaires avec Autophagie qui sortira chez Season Of Mist le 24 janvier en digital, CD et 2xLP. Un clip du titre éponyme, le visuel et la tracklist de l'album se trouvent ci-dessous.

