Aussi surprenant que cela puisse paraître, Placebo sortira son premier album live officiel le 15 décembre, via SO Recordings, et comprendra des performances réalisées au Mexique, en Espagne et à Londres pendant la tournée de leur dernier album Never let me go. Plus précisément, il s'agit d'une boxset avec d'un côté Collapse into never : placebo live in europe 2023, qui a été enregistré au Low Festival en Espagne et se présente sous la forme d'un double vinyle, et de l'autre, un concert en Blu-ray intitulé This is what you wanted, et un CD live nommé Live from the white room, qui a été enregistré au Studio 1 du Twickenham Studios et qui comprend sept chansons de Never let me go..

[ Achat ]