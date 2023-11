Björk et Rosalía ont partagé "Oral" juste un mois après avoir annoncé cette collaboration. Les fonds levés par le titre aideront à payer le procès contre les fermes à saumon icelandaises appartenant à des companies étrangère qui ont été achetées par les résidents de Seyðisfjörður. Le titre a été produit par les 2 artistes et Sega Bodega. Le clip se regarde dans la suite. [plus d'infos]