Il y a quelques jours, Kiko Loureiro, le guitariste de Megadeth a annoncé qu'il a décidé de rallonger son abscence des tournées du groupe. En Septembre dernier, il avait annoncé vouloir rester en Finlande pour rester avec ses enfants, et avait recommandé (et formé) Teemu Mäntysaari (ex-Wintersun, ex-Smackbound) comme remplaçant. Dave Mustaine a confirmé que Megadeth continuera ses activité avec Teemu jusqu'à nouvel ordre, et respecte la décision de Kiko. Il n'est donc pas clair pour le moment si Loureiro reprendra son job ou non.